Рада не поддержала отмену моратория на продажу земли

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

За принятие соответствующего постановления проголосовал 81 депутат.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятие решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года состоялось с грубыми нарушениями требований закона "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Напоминаем:

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Экономическая правда