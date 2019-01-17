Украинцам погасили полмиллиарда долгов по зарплатам

Государственные исполнители Министерства юстиции в 2018 году вернули работникам более 460 миллионов гривен долгов по зарплатам.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба Кабмина.

"Более 38 тысяч украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями, не видели денег, наконец получили заработанное в полном объеме", - сказал Петренко.

Он отметил, что проблема невыплаты зарплат существовала десятилетиями, и на нее государственные органы не обращали внимания.

"По нашей инициативе было принято решение запустить публичный реестр предприятий-должников, были созданы специальные исполнительные группы, а в каждом регионе заработали штабы по координации, мониторинга и контроля за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате", - добавил он.

"Каждый исполнитель получил новую технологическую карточку, где четко зафиксированы его шаги для обеспечения возврата зарплат рабочим", - рассказал министр юстиции.

По его словам, работа в этом направлении не будет останавливаться и продлится до тех пор, пока будет существовать проблема невыплаты зарплат.

"В настоящее время на исполнении в органах ГИС находится 17,9 тыс исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 567 млн грн. Это тот фронт работ, на котором мы сосредоточимся в 2019 году", - резюмировал Петренко.

Напоминаем:

За 6 месяцев 2018 года органами Государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей более 225 миллионов гривен.

В тройку крупнейших должников по выплате зарплаты входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн гривень, ОАО "Футбольный клуб "Металлист" с задолженностью 47,7 млн гривень и ОАО "Запорожьеоблэнерго" с задолженностью более 26 млн гривень.

Экономическая правда