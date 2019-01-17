170–миллиардный дефицит Пенсионного фонда профинансируют из госбюджета

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Общий объем доходной части бюджета определен в размере 398,18 млрд грн, расходной части - 397,73 млрд грн.

Остаток средств на начало года 2019 года составлял почти 100 млн гривен.

Собственные доходы предусмотрены в сумме 230,5 млрд гривен, запланированный объем ассигнования из госбюджета - в сумме 167,5 млрд гривен.

Расчеты проводились за счет данных о численности пенсионеров с учетом роста прожиточного минимума. Расходная часть учитывает индексацию пенсий, запланированную на март.

Бюджет Пенсионного фонда в министерстве назвали сбалансированным.

Экономическая правда