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НБУ пустит в оборот монету номиналом 5 гривен

Четверг, 17 января 2019, 13:05
 

Монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает FinClub.

"Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 грн – точно нет, они будут в следующие периоды", – заявил Смолий.

 

"Относительно монет 1 и 2 грн, то, безусловно, их оборот более длительный, чем бумажных банкнот, которые изнашиваются", – сказал Смолий.

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Напоминаем:

27 апреля 2018 года в наличном обороте появились новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. К июню НБУ выпустил их в обращение всего на 7 млн грн.

Нацбанк с 1 июля 2018 года прекратил чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

В ноябре Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты неправильной шестиугольной формы.

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