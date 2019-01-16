Новости дня: о нелегальных обменках, McDonald’s и субсидиях наличкой

О субсидиях наличкой. Правительство решило запустить еще один механизм монетизации субсидий - в наличной форме.

О Фирташе. Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество бизнесмена Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.

О McDonald’s. В Евросоюзе лишили одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

О приватизации. Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации. "Центрэнерго" попробуют продать, "Турбоатом" - нет.

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Электрокаров становится больше, налоги на их ввоз снижаются, сети заправок расширяются. Как Украина за год стала еще более открытой для электромобилей и что это дает владельцам авто. (укр)