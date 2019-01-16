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Нацбанк обнародовал список нелегальных обменников

Среда, 16 января 2019, 11:40
 

Национальный банк в 2018 году совершил более 1,1 тысяч проверок пунктов обмена валюты.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В пресс-службе сообщили, что во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что на его сайте можно найти данные о нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото.

По состоянию на начало года их количество достигло 225 штук.

Экономическая правда

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НБУ

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