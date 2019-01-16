"Центрэнерго" выставят на конкурс по прежней цене

Повторный конкурс по приватизации энергогенерирующей компаниии ПАО "Центрэнерго" будет проведен на прежних условиях и по прежней цене.

Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, утвердив перечень объектов большой приватизации.

Согласно решению правительства в перечень, в частности, включено ОАО "Центрэнерго", приватизацию которого предписано осуществить в соответствие с требованиями 4-го абзаца 2-го пункта пятого раздела закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Оперативность принятия решения правительства обусловлена необходимостью объявления конкурса до истечения срока оценки "Центрэнерго" (до 31 марта 2019 года).

По информации агентства "Интерфакс-Украина", конкурс может быть объявлен до конца января.

Как сообщалось, торги по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго", назначенные на 13 декабря 2018 года, не состоялись.

Претенденты - ООО "Укрдонинвест" и производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" (Беларусь) - не были допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствовала требованиям законодательства.

ФГИ выставлял на продажу 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс должен был состояться при наличии, минимум, двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

ПАО "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза – до 1 млрд 891,063 млн грн. Выручка выросла на 2,1% – до 10,919 млрд грн, совокупная стоимость активов – на 17,4%, до 10,074 млрд грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

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