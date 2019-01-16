McDonald's проиграл право на торговую марку Big Mac

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Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского cоюза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Об этом пишет РБК.

Корпорация проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's.

Результат судебного процесса означает, что Supermac's будет разрешено расширить свою сеть по всей Великобритании и что McDonald's больше не имеет права на свою торговую марку Big Mac в ЕС.

Теперь Supermac's может использовать наименование Big Mac для любых своих продуктов.

Товарный знак, который теперь был отозван, первоначально был предоставлен McDonald's для использования в Европейском союзе в 1996 году.

В 2015 году Supermac's пыталась расширить свою деятельность в Великобритании и Европе, однако тогда дальнейшее развитие сети было остановлено после проигрыша в суде: McDonald's удалось доказать сходство между названиями Supermac и Big Mac.

Пока неизвестно, воспользуется ли McDonald's правом на апелляцию.