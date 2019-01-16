Имущество Фирташа арестовали по иску российского банка

Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество бизнесмена Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.

Об этом пишет "Коммерсант".

При этом, как отмечается, обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом Фирташа.

"Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда заводов в оккупированном Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб", - пишет издание.

По данным источников издания, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января.

По словам источников издания, Фирташ — бенефициар частного акционерного общества "Юкрейниан Кемикал Продактс" и зарегистрированного в России ООО "Титановые инвестиции".

"Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины", - пишет автор.

Как отмечается, истцы просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited.

"Сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке "Юкрейниан Кемикал Продактс" и "Титановые инвестиции. Уже в феврале следующего года заемщики "забыли" о своих обязательствах, перестав проводить выплаты", - пишет издание.

Напоминаем:

Украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.