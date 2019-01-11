Новости дня: об оффшоре Мартыненко, киевских ценах и выплате госдолга
О чем все говорят сегодня?
Об оффшоре Мартыненко. В Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о том, что бывший народный депутат Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро.
О киевских ценах. Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.
О выплате госдолга. Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривень, или 14,2 миллиарда долларов.
Об инфляции. Замедление инфляции по итогам 2018 году до пятилетнего минимума было результатом жесткой монетарной политики НБУ.
О Насирове. Шевченковский районный суд Киева решил не продлевать запрет экс-председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову выезжать за пределы города Киева и Киевской области.
О защите лесов. С начала года вступил в силу закон об ужесточении мер против уничтожения лесов.
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