В Украине значительно ужесточили наказание за уничтожение лесов

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С начала года вступил в силу закон об ужесточении мер против уничтожения лесов.

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на сюжет Радио НВ.

Изменения внесли в административный, уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, а также в закон о предпринимательской деятельности по экспорту леса.

Нормы направлены на сохранение экологической безопасности Украины. Регулирование должно также предотвратить незаконный вывоз необработанных лесоматериалов.

Штраф за незаконную порубку, перевозку, хранение, уничтожение или повреждение лесных культур предусматривает от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. А для должностных лиц штраф составит от 75 до 150 необлагаемых минимумов.

То есть денежное наказание выросло втрое за первое правонарушение. За второе в течение года заплатить придется в пять раз больше, чем раньше.

За повреждение леса сточными водами, химическими веществами и вредными выбросами штрафы для граждан также выросли втрое, а для должностных лиц – в пять раз. Таким образом гражданам за загрязнение леса сточными водами придется заплатить от 30 до 90 необлагаемых минимумов доходов. А должностным лицам такое нарушение обойдется от 150 до 250 необлагаемых минимумов.

Вывоз из Украины необработанного или ценного леса будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Отмечается, что в Украине до сих пор не выработаны единые стандарты для определения объемов незаконной вырубки леса. Эксперты и официальные органы называют разные цифры, заявил в комментарии Радио НВ профессор кафедры лесоводства Национального института биоресурсов и природопользования Сергей Зибцев.

Разночтения касаются в том числе санитарных рубок. И это лишь один из аспектов, который, по мнению профессора, следует урегулировать для установления объективной картины незаконной вырубки леса.

Профессор также добавил, что вырубка лесов – не единственная угроза. Значительно больший эффект на лесные хозяйства будут иметь изменения климата. Они уже вызывают усыхание сосен, граба и ясеня. Усыхание может распространиться на сотни тысяч гектаров. В соседних странах Польши и Беларуси уже принимают меры для противодействия усыханию лесов.