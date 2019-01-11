В НБУ объяснили замедление инфляции до 9,8%

Замедление инфляции по итогам 2018 года до пятилетнего минимума было результатом жесткой монетарной политики НБУ.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

В НБУ отметили, что замедление роста потребительских цен свидетельствует о развороте тренда инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику.

При этом в НБУ признали, что регулятору не удалось снизить инфляцию до 6% ± 2 п.п к концу 2018 года, как ранее ожидалось, даже несмотря на то, что он четыре раза повышал учетную ставку.

Также инфляция замедлилась благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии. Это поддерживало высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, а также создавало условия для укрепления курса гривни.

Напоминаем:

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.

За декабрь минувшего года инфляция составила 0,8% против 1,4% в ноябре, 1,7% – в октябре и сентябре – 1,9%.

Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%, в 2013 году - 0,5%.

Экономическая правда