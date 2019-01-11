12 Telegram-каналов об экономике и бизнесе, на которые стоит подписаться

Telegram давно превратился из обычного мессенджера в ресурс для новых медиа, а Telegram-каналы стали полноценными медиа-площадками. (укр)

Коли сучасна молодь чує слово "канал", вона думає не про телевізор, а про Telegram. Новини ЕП можна знайти на каналі УП.Кляті питання, а про інші цікаві економічні та бізнесові Telegram-канали — нижче.

На цьому каналі редакція VoxUkraine збирає найцікавіший економічний контент з усього світу. Тут можна більше дізнатися про економічні дива, формування успішних суспільств та українські економічні реформи. Також на каналі можна знайти цікаві статті, дослідження, відео та книги на економічну тематику.

Що потрібно українському бізнесмену? Мотивація для відкриття і ведення бізнесу, корисні статті, література, цікаві історії, які допомагатимуть в роботі.

Замітки про бізнес, економіку, мотивацію та ефективність,технології, стартапи і тренди. Тут також можна знайти добірки корисних порад, книг та онлайн-курсів.

Важливі бухгалтерські новини, перекладені з бухгалтерської мови на "людську".

Назва каналу промовиста і не потребує додаткових пояснень.

Порадами ділиться експерт із систематизації бізнесу і побудови команд, засновник проекту "Бізнес-конструктор" Кирило Куницький. Тут можна більше дізнатися про організацію роботи, управління фінансами, мотивацію персоналу.

Найцікавіші витяги з однойменної програми журналістських розслідувань та аналітики "Схеми", що викриває корупцію на верхівках влади.

Різноманітні добірки, новини та статті на бізнес-тематику: від "Які інвестиційні фонди надійні" до "Як і де купити машину". Ще й з почуттям гумору.

Ще один канал з почуттям гумору про криптовалюти, блокчейн і новітні технології. Також тут можна знайти свіжі курси криптовалют.

Усе про стартапи розповідає засновник проекту Workcelerator та колишній менеджер з роботи із стартапами в акселераторі GrowthUP Ігор Стефурак.

Канал онлайн-видання про підприємництво. Історії злетів і падінь, кейси, які варто взяти на озброєння, корисні поради для малого та середнього бізнесу.

Канал одного із засновників Monobank Дмитра Дубілета. Він розповідає не лише про свій банк, а й про технологічні та банківські інновації в Україні та світі.