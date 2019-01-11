12 Telegram-каналов об экономике и бизнесе, на которые стоит подписаться
Коли сучасна молодь чує слово "канал", вона думає не про телевізор, а про Telegram. Новини ЕП можна знайти на каналі УП.Кляті питання, а про інші цікаві економічні та бізнесові Telegram-канали — нижче.
2,5% ВВП — канал VoxUkraine
На цьому каналі редакція VoxUkraine збирає найцікавіший економічний контент з усього світу. Тут можна більше дізнатися про економічні дива, формування успішних суспільств та українські економічні реформи. Також на каналі можна знайти цікаві статті, дослідження, відео та книги на економічну тематику.
Український бізнесмен
Що потрібно українському бізнесмену? Мотивація для відкриття і ведення бізнесу, корисні статті, література, цікаві історії, які допомагатимуть в роботі.
Почни щось!
Замітки про бізнес, економіку, мотивацію та ефективність,технології, стартапи і тренди. Тут також можна знайти добірки корисних порад, книг та онлайн-курсів.
Дебет-кредит
Важливі бухгалтерські новини, перекладені з бухгалтерської мови на "людську".
Податки, бізнес, економіка
Назва каналу промовиста і не потребує додаткових пояснень.
Бизнес-конструктор
Порадами ділиться експерт із систематизації бізнесу і побудови команд, засновник проекту "Бізнес-конструктор" Кирило Куницький. Тут можна більше дізнатися про організацію роботи, управління фінансами, мотивацію персоналу.
Схеми: корупція в деталях
Найцікавіші витяги з однойменної програми журналістських розслідувань та аналітики "Схеми", що викриває корупцію на верхівках влади.
Вовк з Шевченка стріт
Різноманітні добірки, новини та статті на бізнес-тематику: від "Які інвестиційні фонди надійні" до "Як і де купити машину". Ще й з почуттям гумору.
Що біткоїться?
Ще один канал з почуттям гумору про криптовалюти, блокчейн і новітні технології. Також тут можна знайти свіжі курси криптовалют.
Startup Level
Усе про стартапи розповідає засновник проекту Workcelerator та колишній менеджер з роботи із стартапами в акселераторі GrowthUP Ігор Стефурак.
MC Today
Канал онлайн-видання про підприємництво. Історії злетів і падінь, кейси, які варто взяти на озброєння, корисні поради для малого та середнього бізнесу.
Dubilet
Канал одного із засновників Monobank Дмитра Дубілета. Він розповідає не лише про свій банк, а й про технологічні та банківські інновації в Україні та світі.
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