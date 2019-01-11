Как купить готовый бизнес

Можно открыть свое предприятие, а можно купить чужое. Чтобы стать владельцем готового бизнеса, нужно сделать восемь шагов.

Когда у вас есть накопленный капитал, вы можете купить готовый бизнес. Так вы начнете получать доход сразу, сэкономив время и нервы на запуск бизнеса.

Это не обязательно должен быть высокотехнологичный проект, разрабатывающий искусственный интеллект для колонизации Марса. Вам вполне могут подойти автосервис, салон красоты или ресторан.

Однако к покупке бизнеса нужно подойти серьезно, взвесив все "за" и "против". Ниже представлены шаги, которые желательно пройти, чтобы ваша затея увенчалась успехом, и деньги были вложены выгодно.

Шаг 1. Анализируем выгоды и недостатки

Став предпринимателем, вы теряете спокойную жизнь. Если до этого вы никогда не были в бизнесе, то нужно готовиться к трудностям и учиться решать их самостоятельно. Чем хорош и чем плох готовый бизнес?

Сначала о выгодах.

У готового бизнеса есть исторический след, что позволяет его детально оценить, недвижимость, оборудование, техника, сработанная команда, клиентская база, каналы продаж, продукт или сервис, торговая марка, спрос, детальные отчеты.

Теперь о недостатках.

В компании могут быть устаревшие техника и технологические процессы. Недвижимость может быть в аренде, которая не оплачена. Сотрудники могут быть неквалифицированными, а отношения с контрагентами — плохими. В будущем могут выявиться скрытые долги — невыплаченные налоги и пошлины.

Шаг 2. Выбираем вид готового бизнеса

Чтобы сделать этот шаг, вам потребуется ответить на следующие вопросы. О каком бизнесе вы мечтали? Какой бизнес соответствует вашему опыту? Каким видом деятельности вы хотите заниматься? Интересен ли вам бизнес с импортно-экспортными операциями? Хотите ли вы привлечь к бизнесу свою семью?

Шаг 3. Анализируем бюджет и его источники

Определитесь, сколько сбережений вы готовы использовать на покупку готового бизнеса и сколько денег вы сможете одолжить. Получение кредита в банке потребует наличия залога. В случае покупки бизнеса с ликвидными активами банк может выдать кредит в размере 50% от оценочной стоимости предприятия.

Шаг 4. Ищем готовый бизнес

Найти информацию о продаже готового бизнеса можно в бизнес-газетах и специальных онлайн-ресурсах. Также есть посредники — компании-брокеры, для которых продажа готового бизнеса является бизнесом. В крупном бизнесе эту функцию обычно выполняют инвестиционные банки.

Хорошие варианты не всегда являются публичными. Владельцы такого бизнеса не хотят, чтобы новость о его продаже спровоцировала волнения среди клиентов и коллектива компании, так как это может снизить стоимость предприятия.

Часто такие собственники для продажи бизнеса используют личные знакомства. В этом случае поспрашивайте у своих знакомых, юристов, банкиров, консультантов, не обращался ли к ним кто-либо с предложением продать бизнес.

Можно найти предложения о продаже кафе и ресторанов по 50-150 тыс долл. Парикмахерские и салоны красоты стоят 25-50 тыс долл. Цены на автосервисы колеблются от 40 тыс долл до 200 тыс долл. Турагентства стоят от 4 тыс долл.

Цены на аудиторские фирмы начинаются с 4 тыс долл и по мере роста срока существования доходят до 100 тыс долл. Есть варианты в розничной торговле: небольшие магазинчики и павильоны в торговых центрах стоят 10 тыс долл.

В производственной сфере часто можно встретить предложения по покупке предприятий по производству цемента, кирпича и других строительных материалов. Здесь цены могут доходить до одного миллиона долларов.

Шаг 5. Узнаем причину продажи бизнеса

Если вы нашли несколько подходящих вариантов, самое время выяснить, что привело нынешнего собственника к продаже бизнеса.

Причин может быть много: переезд в другой город или в другую страну, корпоративный конфликт, отсутствие интереса к бизнесу, преклонный возраст или недомогание собственника, его переход в другой бизнес. Самая плохая причина — предприятие больше не приносит доход. Такой бизнес покупать не стоит.

Шаг 6. Оцениваем компанию

В США даже небольшие компании стараются выпускать акции, которые затем торгуются на фондовой бирже. Это позволяет быстро определить стоимость бизнеса, умножив текущую стоимость акций на их количество.

На украинском рынке сделать такую оценку нельзя. Для определения стоимости малого и среднего бизнеса есть методы доходной, рыночной и затратной оценки.

В доходном методе цена бизнеса определяется размером предполагаемого дохода. То есть цена сделки не будет больше, чем ожидаемые доходы. Впрочем, такой подход лучше использовать, если у компании есть стабильный доход.

В рыночном методе анализируются недавние сделки с такими же компаниями.

Однако этот метод применим лишь на развитом рынке, где есть большое количество игроков. Цена анализируемой компании равна делению рыночной стоимости аналогичной компании на результат умножения ее базового показателя на базовый показатель анализируемой компании. Базовым показателем могут быть чистая прибыль или балансовая стоимость бизнеса.

Для сравнения нужно выбирать компании из аналогичного сектора, такого же размера и с похожими количественными и качественными характеристиками.

Затратный метод предполагает подсчет затрат на развитие бизнеса.

Для оценки бизнеса лучше привлечь консультантов, ведь этот процесс требует знаний в сферах права, финансового анализа, бухучета и аудита.

Если продавец не хочет предоставлять какую-то информацию, это плохой сигнал.

Если поставлены временные рамки для покупки бизнеса, нет основных сведений о предприятии, получение существующей информации затруднено, часть данных искажена, а причины продажи бизнеса непонятны, нужно начинать волноваться.

Шаг 7. Начинаем переговоры о покупке

Определившись с бизнесом, нужно сделать предложение и перейти к переговорам. Возможно, чтобы подтвердить серьезность ваших намерений, вас попросят внести залог, как при сделке с недвижимостью. Имея определенный бюджет для покупки готового бизнеса, вам будет легче вести переговоры.

В любом случае стоит начать с более выгодных для вас условий.

Шаг 8. Заключаем сделку

Договорившись о цене, стороны подписывают договор купли-продажи.

Здесь могут быть технические нюансы в зависимости о того, в какой форме зарегистрирован бизнес: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество или это иностранная компания.

В договоре нужно отметить, что новый собственник перенимает лишь указанные в договоре долги.

В приложениях следует привести подробный список всех долгов.

Также необходимо подписать гарантийное обязательство об отсутствии долгов, которые не зафиксированы в бухгалтерии.

Такое соглашение подписывают учредители и руководство компании.

Кроме того, следует написать детальный план передачи управления бизнесом.

Это позволит минимизировать риски, связанные с сохранением взаимоотношений с клиентами и партнерами.