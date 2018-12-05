Новости дня: о мошенничествах с "евробляхами", "Роттердам+" и госбюджете-2019

О мошенничествах с "евробляхами", "Роттердам+" и госбюджете-2019.

О мошенничествах с "евробляхами". Украинцы, желающие растаможить автомобили по льготным ставкам, столкнулись с мошенничеством как со стороны посредников, так и со стороны таможни.

О "хлорном коллапсе". Антимонопольный комитет проанализировал структуру и специфику функционирования рынков производства и реализации реагентов хлорной группы, в результате чего был выявлен ряд нарушений.

О деле ОККО. Уголовное производство о работе АЗК сети "ОККО" в оккупированном Крыму, в рамках которого СБУ блокировала офисы компании во Львове и Киеве, уже закрыто.

О кредитовании в 2019 году. Национальный банк рассчитывает на рост темпов кредитования в следующем году.

О "Роттердам+". Холдинг "ДТЭК" в январе-сентябре 2018 получил показатель EBITDA почти на четверть выше, чем годом ранее.

О госбюджете-2019. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

О растаможке "евроблях". В государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.

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Собственник сети "ОККО" Виталий Антонов: WOG не то что ничего не стоит, он стоит "минус"

Антонов рассказал ЭП о "гибридном" бизнесе в оккупированном Крыму, продаже заправок "ОККО" на востоке Украины, падении топливного рынка, родственных связях с депутатом Виталием Хомутынником и о планах касательно WOG.