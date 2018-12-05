Эхо "хлорного коллапса": производители реагентов для очистки воды завышали цены

Антимонопольный комитет проанализировал структуру и специфику функционирования рынков производства и реализации реагентов хлорной группы, в результате чего был выявлен ряд нарушений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

АО "Днепроазот" - единственный производитель реагентов для очистки питьевой воды в Украине, против которого комитетом было открыто дело по признакам злоупотребления монопольным доминирующим положением.

"За последние три года выявлены нарушения законодательства о защите экономической конкуренции — сговоры среди участников торгов", - говорится в сообщении комитета.

Так, поставщики в отдельных случаях устанавливали наценку до 70%, а в ходе торгов согласовывали свои действия.

Как подчеркивают в АМКУ, это "существенно повышало конечную стоимость реагентов и влияло в конечном счете на тариф потребления питьевой воды для населения".

По данным ведомства, отпускная цена производителя реагента была на уровне 5,3 тыс грн за тонну.

В связи с этим Антимонопольный комитет 4 декабря наложил штраф на "Гипохлорсервис" и компанию "Хлортехвод" в размере 109,5 тыс грн для каждого.

Аналогичные признаки нарушения в виде сговора на торгах в процедурах закупок выявлено в 10 областях Украины.

В ближайшее время Комитетом будут рассмотрены новые дела, касающиеся нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при закупках реагентов для обеззараживания питьевой воды.

Напомним, в июле "Днепроазот", которое является производителем жидкого хлора, используемого водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора.

Работа "Днепроазота" остановилась 15 июля из-за повышения цены на газ.

В "Киевводоканале" предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.

Впоследствии "Днепроазот" возобновил работу после повышения цен.

Тогда же служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "Днепроазот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.

Читайте также: "Хлорный коллапс. Водоканалы страны на грани катастрофы"

Экономическая правда