Эхо "хлорного коллапса": производители реагентов для очистки воды завышали цены
Антимонопольный комитет проанализировал структуру и специфику функционирования рынков производства и реализации реагентов хлорной группы, в результате чего был выявлен ряд нарушений.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
АО "Днепроазот" - единственный производитель реагентов для очистки питьевой воды в Украине, против которого комитетом было открыто дело по признакам злоупотребления монопольным доминирующим положением.
"За последние три года выявлены нарушения законодательства о защите экономической конкуренции — сговоры среди участников торгов", - говорится в сообщении комитета.
Так, поставщики в отдельных случаях устанавливали наценку до 70%, а в ходе торгов согласовывали свои действия.
Как подчеркивают в АМКУ, это "существенно повышало конечную стоимость реагентов и влияло в конечном счете на тариф потребления питьевой воды для населения".
По данным ведомства, отпускная цена производителя реагента была на уровне 5,3 тыс грн за тонну.
В связи с этим Антимонопольный комитет 4 декабря наложил штраф на "Гипохлорсервис" и компанию "Хлортехвод" в размере 109,5 тыс грн для каждого.
Аналогичные признаки нарушения в виде сговора на торгах в процедурах закупок выявлено в 10 областях Украины.
В ближайшее время Комитетом будут рассмотрены новые дела, касающиеся нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при закупках реагентов для обеззараживания питьевой воды.
Напомним, в июле "Днепроазот", которое является производителем жидкого хлора, используемого водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора.
Работа "Днепроазота" остановилась 15 июля из-за повышения цены на газ.
В "Киевводоканале" предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.
Впоследствии "Днепроазот" возобновил работу после повышения цен.
Тогда же служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "Днепроазот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора.
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Экономическая правда
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