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Владельцев "евроблях" предостерегли о схемах мошенничества при оформлении

Среда, 5 декабря 2018, 11:10
 
Фото Экономическая правда

Украинцы, желающие растаможить автомобили по льготным ставкам, столкнулись с мошенничеством как со стороны посредников, так и со стороны таможни.

Об этом сообщает Autonews.

В частности, появились "посредники", которые за сумму от 200 до 500 долларов обещают снять автомобиль с учета в любой из европейских стран дистанционно, или же предоставить пакет документов на постановку на учет в Украине.

В итоге такие документы оказываются подделкой, за что автовладельцу приходится нести ответственность.

Вторая проблема, о которой заявляют водители авто на иностранных номерах, заключается в том, что таможни по разному считают оценочную стоимость автомобиля, а иногда и существенно завышают.

Напомним, ранее глава подкомитета по вопросам таможенного дела комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова заявила, что в Украине провалена разъяснительная работа о правилах растаможивания авто на еврономерах и поэтому этот процесс идет медленно.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

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