Совладелец "ОККО": после обысков СБУ дело о крымских заправках закрыли

Виталий Антонов Фото Экономическая правда

Уголовное производство о работе АЗК сети "ОККО" в оккупированном Крыму, в рамках которого СБУ блокировала офисы компании во Львове и Киеве, уже закрыто.

Об этом сообщил совладелец концерна "Галнафтогаз", владеющего "ОККО", Виталий Антонов в интервью Экономической правде.

По его словам, дело закрыто в конце октября в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Компанию подозревали по статье 110.2 "Финансирование действий, направленных на насильственную смену власти".

"Нас обвиняли в том, что мы платим налоги на территории Крыма. Во-первых, мы вообще не платим никаких налогов, потому что мы не присутствуем там. Налоги, думаю, платит арендатор крымских АЗК, потому что если он не будет их платить, его просто закроют", - рассказал Антонов.

"Еще нам вменялось то, что наши менеджеры якобы продолжают управлять этой сетью в Крыму. На самом деле это не так. Правда в том, что люди, которые арендовали у нас заправки — это наши бывшие сотрудники, они созванивались и были на связи с нашими менеджерами какое-то время", - объяснил совладелец "ОККО".

"По договору арендатор обязан был сообщать о своих показателях деятельности. Эти разговоры стали достоянием СБУ и на этой основе было сделано заключение, что мы якобы управляем этими заправками. На самом деле мы, наша компания, наши менеджеры руководствовались одной-единственной мотивацией — получить на территории Украины как можно больше денег", - подчеркнул Антонов.

"Есть еще фактор непонимания сути бизнеса нашими правоохранителями. Или то, что в Украине не прописаны процедуры работы с оккупированными территориями: банально нет четкой регламентации, как работать или не работать, и что вообще делать, когда твои активы там", - отметил совладелец "ОККО".

Напомним, в августе СБУ провела обыски в офисах Галнафтогаза во Львове и Киеве.

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Экономическая правда