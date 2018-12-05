"Роттердам+" увеличил прибыль холдинга Ахметова в 2,6 раза

Холдинг "ДТЭК" в январе-сентябре 2018 получил показатель EBITDA почти на четверть выше, чем годом ранее.

Соответствующие данные обнародованы в отчете компании за три квартала текущего года, сообщают "Наші гроші".

В документе указано, что EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) за девять месяцев 2018 составляет 19,00 млрд гривен. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По сравнению с EBITDA в размере 7,33 млрд гривень за три квартала 2016 показатель вырос в 2,6 раза.

Доход ДТЭК за январь-сентябрь составил 119,81 млрд гривень. Чистая прибыль за этот период составила 3,40 млрд гривень.

Напомним, резкий рост финансовых показателей "ДТЭК" начался во втором полугодии 2016 года, когда в Украине значительно выросли тарифы на электроэнергию ТЭС, которая в Украине на три четверти производится группой Ахметова.

В начале 2016 года НКРЭКУ ввела в действие так называемую формулу "Роттердам+" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагает, что в тариф закладывается стоимость угля по котировкам в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину.

Как отмечают "Наші гроші", в то же время подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который перед назначением также работал в компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики и углепрома в период разработки "Роттердама+" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за "Роттердам +". При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.

Напомним, согласно отчету "Powering down coal" финансового аналитического центра Carbon Tracker, тепловая генерация в Украине является наиболее неэффективной и дорогой в мире.