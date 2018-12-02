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Новости выходных: о продаже Приватбанка, экспрессе Киев-Борисполь и запасах газа

Воскресенье, 2 декабря 2018, 18:30

О чем все говорили на выходных?

 

Об экспрессе Киев-Борисполь. Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска.

О ликвидации банков. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации трех банков на один год.

О "Северном потоке-2". В проекте доклада об отношениях с РФ Европарламент призывает остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

О запасах газа. В подземных хранилищах газа Украины по состоянию на конец ноября было около 16,3 млрд кубометров природного газа.

Об украинцах в Польше. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о том, что на польскую экономику работают два миллиона украинцев.

О торговой войне США и Китая. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.

О продаже Приватбанка. Продать Приватбанк полностью частному инвестору будет очень трудно.

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Экономическая правда
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