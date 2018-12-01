Фонд гарантирования продолжил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации трех банков на один год.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, срок ликвидации банка "Национальные инвестиции" продлен до 2 декабря 2019 года, банка "Золотые ворота" до 4 декабря и банка "Велес" до 10 декабря.

Также были продлены полномочия ликвидаторов указанных банков.

Как сообщалось, банки-банкроты накопили недвижимости почти на 20 млрд гривен.

Экономическая правда