Экспресс Киев-Борисполь сломался на второй день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска.

Об этом сообщает "Громадське".

"Мы выехали в 11:01 с вокзала, должны были прибыть через 37 мин (в 11:38 - ред), но до сих пор на подъезде. До аэропорта 5 км и вот уже 12:47, а мы до сих пор стоим", - рассказал корреспондент Василий Пехньо.

По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем - поезд не заводится.

Проводница экспресса сообщила пассажирам, через минут 20-30 приедут буксировать поезд в аэропорт.

"У меня рейс в 12:45 в Доху в Катар, из Катара в Австралию. Из-за задержки поезда я не смогу вылететь", - рассказал Даниил, один из пассажиров поезда.

Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда.

Експрес Київ-Бориспіль зламався на другий день після запуску — за словами водія, виникла проблема із двигуном поїзд не заводиться Пасажири, які спізнюються на свої рейси, зійшли з потяга pic.twitter.com/VsBG0ZOmKQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 декабря 2018 г.

"Мой рейс отправляется в час. Кто будет компенсировать мне потери? Кто будет покупать новый билет. Мы застряли здесь. Я не успею на свой самолет. Я уверен, что никто ничего не компенсирует мне. Они должны были учитывать график вылета рейсов", - рассказывает австриец Мартин, который планировал вернуться домой в Вену.

"Если они знали, что есть какие-то проблемы, они должны были организовать трансфер для пассажиров в аэропорт еще на первой остановке, но этого не произошло и вот мы здесь. А мой самолет отправляется в 13:10, через 55 мин, поэтому у меня нет шансов успеть", - добавил Мартин.

По состоянию на 12:50 экспресс начал движение в сторону аэропорта "Борисполь" с помощью буксира. Пассажиры прибыли в аэропорт в 13:01 - через 2 часа после отправления. Отмечается, что некоторые из них уже опоздали на свои рейсы.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов утром 1 декабря советовал людям ехать в аэропорт на экспрессе, чтобы избежать пробок.

"Есть совет: если собираетесь в аэропорт - то ехать надо только "Kyiv Boryspil Express". Цена от сантиметров снега на дорогах не зависит - фиксированные 80 грн. Таксисты сегодня просят в 5 раз дороже - от 400. Начните путешествие не в пробках", - писал он.

Напомним, 30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".

Ранее стало известно, что экспресс Киев-Борисполь будет курсировать между железнодорожным вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно.

Интервал между рельсовыми автобусами составит около 1 часа, однако утром и вечером его уменьшат до 27-44 минут. По дороге экспресс будет делать только одну двухминутную остановку на вокзале "Дарница".

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