США и Китай приостановили торговую войну

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.

Об этом пишет Meduza.

В Белом доме заявили, что США приостановят на 90 дней решение повысить пошлины с 10 до 25%, а Китай в ответ закупит "значительный объем" американской сельскохозяйственной, энергетической и промышленной продукции.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об этом на саммите G20 в Аргентине на встрече, продолжавшейся более двух часов.

Пока будет действовать мораторий, страны продолжат переговоры, но, если Китай и США за это время не достигнут соглашения, то китайский экспорт обложат повышенными налогами.

США и Китай в последние месяцы находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США с июля подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров — в общей сложности на 250 млрд долларов. Китай в ответ ввел пошлины на 110 млрд долларов.