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Из-за похолодания в хранилищах стало меньше газа

Воскресенье, 2 декабря 2018, 10:00

В подземных хранилищах газа Украины по состоянию на конец ноября было около 16,3 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Из-за похолодания объемы газа за последнюю неделю уменьшились на 471 млн куб. м", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что на конец предыдущего отопительного сезона в хранилищах было 7,4 млрд кубометров газа.

"Таким образом, газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного периода", - подытожили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, правительство объявило о планах достичь добычи газа к 2020 году на уровне 27 млрд куб. м, из которых на государственную компанию "Укргазвыдобування" будет приходиться 20 млрд куб. м.

Экономическая правда

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Нафтогаз газ ПХГ

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