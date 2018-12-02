Из-за похолодания в хранилищах стало меньше газа
В подземных хранилищах газа Украины по состоянию на конец ноября было около 16,3 млрд кубометров природного газа.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Из-за похолодания объемы газа за последнюю неделю уменьшились на 471 млн куб. м", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что на конец предыдущего отопительного сезона в хранилищах было 7,4 млрд кубометров газа.
"Таким образом, газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного периода", - подытожили в "Нафтогазе".
Как сообщалось, правительство объявило о планах достичь добычи газа к 2020 году на уровне 27 млрд куб. м, из которых на государственную компанию "Укргазвыдобування" будет приходиться 20 млрд куб. м.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua