Из-за похолодания в хранилищах стало меньше газа

В подземных хранилищах газа Украины по состоянию на конец ноября было около 16,3 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Из-за похолодания объемы газа за последнюю неделю уменьшились на 471 млн куб. м", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что на конец предыдущего отопительного сезона в хранилищах было 7,4 млрд кубометров газа.

"Таким образом, газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного периода", - подытожили в "Нафтогазе".