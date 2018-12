НБУ подал новый иск против Коломойского

Национальный банк подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы на общую сумму 6,64 млрд грн.

"Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным обязательствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка", - сообщили в НБУ.

Сообщается, что подача иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

"Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В НБУ напоминают, что для обеспечения выполнения Коломойским взятых на себя обязательств по личным обязательствам, в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.

"По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,2 млрд грн. Национальный банк обращает внимание, что 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу, и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", - говорится в заявлении регулятора.

Как известно, судебный процесс между Приватбанком и его экс-акционерами происходил также в Великобритании. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Экономическая правда