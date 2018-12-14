Новости дня: о новом владельце телеканала "112 Украина", счетах Януковича и поезде через всю страну

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О Коломойском. Фирма из орбиты Коломойского пытается узаконить убытки государству на 7,5 миллиарда гривен.

О счетах Януковича. Печерский суд Киева в течение месяца отменил аресты по меньшей мере с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением экс-президента Виктора Януковича.

О нормах потребления газа. Министерство энергетики и угольной промышленности разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый документ по нормам потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.

О новом поезде через всю страну. 16 декабря компания "Укрзализныця" запускает новый "Ночной экспресс" Запорожье–Ужгород. Он также будет проезжать Днепр, Белую Церковь, Львов и Сваляву.







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