Новости дня: о новом владельце телеканала "112 Украина", счетах Януковича и поезде через всю страну
О новом владельце телеканала "112 Украина". Нардеп от "Оппозиционного блока" и давний соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".
О Коломойском. Фирма из орбиты Коломойского пытается узаконить убытки государству на 7,5 миллиарда гривен.
О счетах Януковича. Печерский суд Киева в течение месяца отменил аресты по меньшей мере с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением экс-президента Виктора Януковича.
О нормах потребления газа. Министерство энергетики и угольной промышленности разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый документ по нормам потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков.
О новом поезде через всю страну. 16 декабря компания "Укрзализныця" запускает новый "Ночной экспресс" Запорожье–Ужгород. Он также будет проезжать Днепр, Белую Церковь, Львов и Сваляву.
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