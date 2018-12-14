Фирма с орбиты Коломойского пытается узаконить убытки государству на 75 миллиардов

18 декабря состоится кассационное рассмотрение в Верховном Суде спора между частной фирмой ООО "Инсигния Резорт" и правительством о признании незаконным постановление Кабмина № 570 от 2014 года в части, где продавец должен получить 100% предоплаты за товар.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает журналист экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева.

"Признать незаконным и отменить с даты принятия постановления в части "Продавец выполняет свои обязательства по поставкам сырой нефти, газового конденсата и сжиженного газа после поступления средств от покупателя в полном объеме в соответствии с условиями договора купли-продажи", - говорится в исковых требованиях частной фирмы.

Вопреки именно этим положением о подписке на протяжении 2015 ПАО "Укрнафта" (в котором 50% + 1 акция принадлежит государству, но по факту контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского) фактически безвозмездно поставила ряде компаний нефть, в том числе ООО "Инсигния Резорт" на общую сумму более 10,2 млрд грн с отсрочкой уплаты всей суммы до конца 2015 года.

С компаниями были заключены дополнительные соглашения об отсрочке платежа, что противоречило упомянутом постановлении КМУ. За поставленную нефть компании так и не рассчитались, что и повлекло ущерб государству в лице ПАО "Укрнафта" в размере почти 7,5 млрд грн.

ООО "Инсигния Резорт" выиграла первую инстанцию ​​и апелляцию.

Поэтому к этому судебному процессу присоединилось и НАБУ, чтобы предотвратить ущерб государственным интересам.

Окончательный проигрыш государства в Верховном суде будет означать фактическое узаконивание противоправных действий относительно присвоения почти 1 млн тонн нефти на сумму более 10,2 млрд грн и не сможет предостеречь от повторения такой сделки в будущем.

Второй эпизод расследования НАБУ касается оплаты ПАО "Укрнафта" компаниям группы "Приват" за фактически непоставленные нефтепродукты. Общий размер ущерба, причиненного в двух эпизодах составляет около 14 млрд грн.

Недавно Верховный Суд по делу с участием НАБУ признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов, заключенных между "Укрнафтой" и компанией "Котлас" на общую сумму 2,94 миллиарда гривен.

Параллельно в результате активных следственных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании, участники упомянутой в начале сделки, добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 мол гривень.