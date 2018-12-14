Смартфоны IPhone, Samsung или Huawei: что выбрать из новинок 2018
"Чёлочный" тренд, заданый Apple ещё в прошлом году, в 2018 распространился не только на китайских подражателей, но и на Google, который расстроил этим своих пользователей.
Во многих новых моделях также отсутствует разъем 3,5 мм mini-jack. Возможно, производители думали, что таким образом пользователи быстрее перейдут на беспроводные наушники, но вместо этого пришлось выпускать специальные переходники. Что тоже неудобно, ведь переходник подключается к разъему для зарядки, так что заряжать телефон и слушать музыку одновременно не выйдет.
Что касается самого аккумулятора, то батарею, которая держала бы заряд дольше суток, в 2018 не создали, да и вряд ли придумают в ближайшее время, потому что законы физики никто не отменял. Поэтому активным пользователям кроме своего тоненького смартфона приходится носить ещё и толстый powerbank.
Некоторые компании немного облегчили жизнь пользователям, выпустив быстрые беспроводные зарядки, а некоторые до сих пор не сделали и этого. Однако появились в смартфонах и полезные изменения, которые не могут не радовать.
Дальше более детально о флагманах, которые привлекли внимание редакции.
iPhone
Самой ожидаемой новинкой стал iPhone, точнее — три iPhone. Apple представила два смартфона с OLED-дисплеями — iPhone Xs и увеличенную версию iPhone Xs Max, которая заслуженно стала флагманом, — а также "не бюджетный, просто другой", по словам главы фирмы Тима Кука, iPhone Xr с дисплеем Liquid Retina.
Все iPhone получили процессор нового поколения A12 Bionic, благодаря которому приложения должны работать в девять раз быстрее и потреблять в десять раз меньше энергии.
iPhone Xs и iPhone Xs Max оснастили двумя основными камерами по 12 Мп — широкоугольной и телефотокамерой. У Xr одна основная камера — широкоугольная. Это влияет только на качество съемки при приближении.
Все новинки Apple имеют усовершенствованный портретный режим с более качественным эффектом боке (размытие) и режимом Smart HDR. Фронтальная камера у всех трех смартфонов снимает в разрешении 7 Мп.
Xs-модели получили защиту по стандарту IP68: гаджеты могут находиться в воде на глубине до двух метров 30 минут. У Xr степень защиты ниже — IP67 и глубина до метра. Есть у Xr и преимущества: аккумулятор в режиме разговора работает 25 часов против 20 у Xs и 15 часов против 12 — в режиме работы в интернете.
iPhone Xs Max стал самым большим среди всех предыдущих моделей — 6,5 дюйма. Кроме того, он получил максимальный объем памяти — 512 Гб. iPhone Xs немного меньше — 5,8 дюйма. У Xr — золотая середина: 6,1 дюйма.
Анонсированные компанией две сим-карты не оправдали надежд поклонников. Оказалось, что физически в телефон можно вставить лишь одну сим-карту. Вторая будет встроенной e-sim, работу которой украинские операторы пока не поддерживают. Модели с двумя слотами Apple выпустит только для рынка Китая.
Google Pixel
Google показала два смартфона: Google Pixel 3 поменьше и Google Pixel 3 XL побольше. У Pixel 3 — 5,5-дюймовый экран, у Pixel 3 XL — 6,3-дюйма с вырезом в верхней части, похожим на "челку" iPhone.
Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти, основной камерой на 12 Мп, двойной фронтальной камерой на 8 Мп, одна из которых широкоугольная и позволяет делать групповые селфи.
В смартфонах есть несколько новинок. С помощью функции Top shot телефон делает несколько кадров и выбирает лучший с помощью машинного обучения. Пользователь также может делать это вручную. Функция Night Sight с помощью машинного обучения улучшает снимки, сделанные при плохом освещении.
Функция Super Res Zoom улучшает фото, сделанные с приближением, а опция Group Selfie Cam позволяет делать селфи, увеличивая захват на 184%.
Представленную ранее Google Lense вмонтировали в камеру нового Pixel. Она позволяет сканировать и переводить текст, находить подобные стили одежды или определять популярные растения. Кроме того, Pixel 3 позволит не брать трубку: телефон сможет отвечать на звонки вместо пользователя.
Huawei
Huawei представила аппараты Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Последний стал флагманом компании. Смартфоны отличаются размерами и формами экранов. У Mate 10 — дисплей с пропорциями 16:9, у Mate 10 Pro — более вытянутый экран с соотношением сторон 18:9. Размеры экранов — 5,9 и 6 дюймов.
Mate Pro 10 удивил расположением сканнера отпечатка пальца, он находится на задней панели смартфона. У Mate 10 датчик остался встроенным в кнопку Home.
Корпус Mate 10 Pro имеет степень защиты IP67 — устройство выдерживает погружение в воду на глубину до метра в течение 30 минут. Обычный Mate 10 защищен по IP53, то есть в воду смартфон лучше не окунать.
Процессор смартфонов ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта. Предполагается, что он научится угадывать желания пользователя и будет распределять ресурсы так, чтобы тот не ощущал недостатка производительности.
Сдвоенная камера Leica состоит из модулей 12 Мп и 20 Мп, которые имеют систему оптической стабилизации изображения и фазовый автофокус с лазерным помощником, поддерживающим запись видео в разрешении 4К.
Отмечается, что искусственный интеллект существенно улучшает качество фото при съемке движущихся объектов и при использовании цифрового зума.
Samsung
Samsung представила два гаджета: Samsung Galaxy S9 и S9+. Новинки имеют безрамочный дизайн — переднюю панель почти полностью занимает экран. S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, S9+ — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены 8-ядерным процессором Exynos 9810 — разработкой Samsung.
У Samsung Galaxy S9 основная камера — на 12 Мп, а модель S9+ имеет двойную камеру с 12-мегапиксельным основным объективом. Фронтальные камеры обоих устройств снимают в разрешении 8 Мп.
Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными AR-emoji. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде emoji, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung. Эта функция стала ответом Apple, которая в 2017 году представила похожую опцию — Animoji.
Другой новой функцией смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду.
По итогу
Проанализировав смартфоны 2018 года, можно сделать вывод, что китайский Huawei уже наступает на пятки таким утвердившимся брендам, как Samsung и Apple. Как с технологической точки зрения, так и с точки зрения продаж.
По данным аналитической фирмы IDC, во втором квартале 2018 года Huawei обошла Apple по количеству продаж смартфонов, продав 54,2 млн устройств против 41,3 млн айфонов, и заняв второе место. Лидером по количеству проданных смартфонов остается Samsung - 71,5 млн гаджетов.
По данным Counterpoint's Market Monitor service, пользователи постепенно переходят на осознанное потребление и основным мировым трендом является спад продаж "умных" телефонов.
Однако Украины это пока не касается. В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%, в 2018 тенденции не меняются.
Рост также показывают средние цены на смартфоны. Так, чтобы купить флагман 2018 года, придется выложить не меньше 28 тысяч гривен.
Какой из них выбрать – зависит от потребностей покупателя. Если вам нужна хорошая камера, то внимательней присмотритесь к флагманам Apple, Google и Huawei.
Apple делает акцент на портретной съемке не хуже зеркальных фотоаппаратов, Google – предлагает первую широкоугольную селфи-камеру и претендует на лучшие снимки в темноте, Huawei – пытается удивить тройными камерами с искусственным интеллектом, улучшающимм качество снимков.
Новинки Apple предлагают запись видео в 4К со стереозвуком, а Samsung – новый режим сверхзамедленной съемки.
Если вам лень носить с собой powerbank или везде искать розетку – самый объемный акумулятор предлагает Huawei. Если же вы поклонник iOS – то самый большой объем аккумулятора среди всех предыдущих моделей у iPhone Xr.
Если вы планируете, например, купаться с телефоном, то влаго- и пыленепроницаемость на высшем уровне предлагают iPhone Xs и Xs Max, оба Google Pixel и Samsung.
Для игр на мобильном телефоне лучше всего приспособлен процессор Huawei.
Общее сравнение флагманов 2018 года по ключевым параметрам:
|iPhone Xs
|iPhone Xs Max
|iPhone Xr
|Google Pixel 3
|Google Pixel 3 XL
|Huawei Mate 10
|Huawei Mate 10 Pro
|Samsung Galaxy S9
|Samsung Galaxy S9+
|Размер экрана
|5,8 дюйма
|6,5 дюйма
|6,1 дюйма
|5,5 дюйма
|6,3 дюйма
|5,9 дюйма
|6 дюймов
|5,8 дюйма
|6,2 дюйма
|Батарея
|3174 мАч
|2658 мАч
|2942 мАч
|3000 мАч
|3600 мАч
|3750 мАч
|4200 мАч
|3000 мАч
|3500 мАч
|Память
|4 Гб оперативной, 64, 256 или 512 основной
|4 Гб оперативной, 64, 256 или 512 основной
|3 Гб оперативной, 64, 126, 256 Гб основной
|4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти
|4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти
|4 ГБ оперативной + 64 ГБ основной, с возможностью расширения
|6 Гб + 128 Гб или 8 Гб + 256 Гб
|4 Гб + 64 Гб, + расширение
|6Гб + 64 Гб, + расширение
|Защита
|IP68
|IP68
|IP67
|IP68
|IP68
|IP53
|IP67
|IP68
|IP68
|Процессор
|A12 Bionic
|A12 Bionic
|A12 Bionic
|Snapdragon 845
|Snapdragon 845
|SoC Kirin 970
|SoC Kirin 970
|Exynos 9810
|Exynos 9810
|Основная камера
|Две камеры по 12 Мп
|Две камеры по 12 Мп
|Одна камера на 12 Мп
|12 Мп
|12 Мп
|Тройная: 12, 16, 8 Мп
|Тройная камера: 40, 20 и 8 МП
|12 Мп
|Двойная на 12 МП
|Фронтальная камера
|7 Мп
|7 Мп
|7 Мп
|Двойная на 8 Мп
|Двойная на 8 Мп
|24 МП
|24 Мп
|8 Мп
|8 Мп
|Средняя цена в Украине
|36 999₴
|37 999₴
|26 999₴
|24 999₴
|27 999₴
|19 999₴
|27 999₴
|23 999₴
|27 999₴
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