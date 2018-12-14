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Смартфоны IPhone, Samsung или Huawei: что выбрать из новинок 2018

Смартфоны IPhone, Samsung или Huawei: что выбрать из новинок 2018

Нынешний год радовал и расстраивал новинками в мире смартфонов. Компании пытались удивлять пользователей. У кого-то получалось лучше, у кого-то — хуже. ЭП решила рассказать о флагманах, которые привлекли внимание редакции.
Пятница, 14 декабря 2018, 08:30 - Алина Полякова

"Чёлочный" тренд, заданый Apple ещё в прошлом году, в 2018 распространился не только на китайских подражателей, но и на Google, который расстроил этим своих пользователей.

Во многих новых моделях также отсутствует разъем 3,5 мм mini-jack. Возможно, производители думали, что таким образом пользователи быстрее перейдут на беспроводные наушники, но вместо этого пришлось выпускать специальные переходники. Что тоже неудобно, ведь переходник подключается к разъему для зарядки, так что заряжать телефон и слушать музыку одновременно не выйдет.

Что касается самого аккумулятора, то батарею, которая держала бы заряд дольше суток, в 2018 не создали, да и вряд ли придумают в ближайшее время, потому что законы физики никто не отменял. Поэтому активным пользователям кроме своего тоненького смартфона приходится носить ещё и толстый powerbank.

Некоторые компании немного облегчили жизнь пользователям, выпустив быстрые беспроводные зарядки, а некоторые до сих пор не сделали и этого. Однако появились в смартфонах и полезные изменения, которые не могут не радовать.

Дальше более детально о флагманах, которые привлекли внимание редакции.

iPhone

 

Самой ожидаемой новинкой стал iPhone, точнее — три iPhone. Apple представила два смартфона с OLED-дисплеями — iPhone Xs и увеличенную версию iPhone Xs Max, которая заслуженно стала флагманом, — а также "не бюджетный, просто другой", по словам главы фирмы Тима Кука, iPhone Xr с дисплеем Liquid Retina.

Все iPhone получили процессор нового поколения A12 Bionic, благодаря которому приложения должны работать в девять раз быстрее и потреблять в десять раз меньше энергии.

iPhone Xs и iPhone Xs Max оснастили двумя основными камерами по 12 Мп — широкоугольной и телефотокамерой. У Xr одна основная камера — широкоугольная. Это влияет только на качество съемки при приближении.

 

Все новинки Apple имеют усовершенствованный портретный режим с более качественным эффектом боке (размытие) и режимом Smart HDR. Фронтальная камера у всех трех смартфонов снимает в разрешении 7 Мп.

Xs-модели получили защиту по стандарту IP68: гаджеты могут находиться в воде на глубине до двух метров 30 минут. У Xr степень защиты ниже — IP67 и глубина до метра. Есть у Xr и преимущества: аккумулятор в режиме разговора работает 25 часов против 20 у Xs и 15 часов против 12 — в режиме работы в интернете.

iPhone Xs Max стал самым большим среди всех предыдущих моделей — 6,5 дюйма. Кроме того, он получил максимальный объем памяти — 512 Гб. iPhone Xs немного меньше — 5,8 дюйма. У Xr — золотая середина: 6,1 дюйма.

Анонсированные компанией две сим-карты не оправдали надежд поклонников. Оказалось, что физически в телефон можно вставить лишь одну сим-карту. Вторая будет встроенной e-sim, работу которой украинские операторы пока не поддерживают. Модели с двумя слотами Apple выпустит только для рынка Китая.

Google Pixel

 

Google показала два смартфона: Google Pixel 3 поменьше и Google Pixel 3 XL побольше. У Pixel 3 — 5,5-дюймовый экран, у Pixel 3 XL — 6,3-дюйма с вырезом в верхней части, похожим на "челку" iPhone.

Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти, основной камерой на 12 Мп, двойной фронтальной камерой на 8 Мп, одна из которых широкоугольная и позволяет делать групповые селфи.

В смартфонах есть несколько новинок. С помощью функции Top shot телефон делает несколько кадров и выбирает лучший с помощью машинного обучения. Пользователь также может делать это вручную. Функция Night Sight с помощью машинного обучения улучшает снимки, сделанные при плохом освещении.

 

Функция Super Res Zoom улучшает фото, сделанные с приближением, а опция Group Selfie Cam позволяет делать селфи, увеличивая захват на 184%.

Представленную ранее Google Lense вмонтировали в камеру нового Pixel. Она позволяет сканировать и переводить текст, находить подобные стили одежды или определять популярные растения. Кроме того, Pixel 3 позволит не брать трубку: телефон сможет отвечать на звонки вместо пользователя.

Huawei

 

Huawei представила аппараты Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro. Последний стал флагманом компании. Смартфоны отличаются размерами и формами экранов. У Mate 10 — дисплей с пропорциями 16:9, у Mate 10 Pro — более вытянутый экран с соотношением сторон 18:9. Размеры экранов — 5,9 и 6 дюймов.

Mate Pro 10 удивил расположением сканнера отпечатка пальца, он находится на задней панели смартфона. У Mate 10 датчик остался встроенным в кнопку Home.

Корпус Mate 10 Pro имеет степень защиты IP67 — устройство выдерживает погружение в воду на глубину до метра в течение 30 минут. Обычный Mate 10 защищен по IP53, то есть в воду смартфон лучше не окунать.

 

Процессор смартфонов ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта. Предполагается, что он научится угадывать желания пользователя и будет распределять ресурсы так, чтобы тот не ощущал недостатка производительности.

Сдвоенная камера Leica состоит из модулей 12 Мп и 20 Мп, которые имеют систему оптической стабилизации изображения и фазовый автофокус с лазерным помощником, поддерживающим запись видео в разрешении 4К.

 

Отмечается, что искусственный интеллект существенно улучшает качество фото при съемке движущихся объектов и при использовании цифрового зума.

Samsung

 

Samsung представила два гаджета: Samsung Galaxy S9 и S9+. Новинки имеют безрамочный дизайн — переднюю панель почти полностью занимает экран. S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, S9+ — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены 8-ядерным процессором Exynos 9810 — разработкой Samsung.

У Samsung Galaxy S9 основная камера — на 12 Мп, а модель S9+ имеет двойную камеру с 12-мегапиксельным основным объективом. Фронтальные камеры обоих устройств снимают в разрешении 8 Мп.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными AR-emoji. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде emoji, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung. Эта функция стала ответом Apple, которая в 2017 году представила похожую опцию — Animoji.

Другой новой функцией смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду.

По итогу

Проанализировав смартфоны 2018 года, можно сделать вывод, что китайский Huawei уже наступает на пятки таким утвердившимся брендам, как Samsung и Apple. Как с технологической точки зрения, так и с точки зрения продаж.

По  данным аналитической фирмы IDC, во втором квартале 2018 года Huawei обошла Apple по количеству продаж смартфонов, продав 54,2 млн устройств против 41,3 млн айфонов, и заняв второе место. Лидером по количеству проданных смартфонов остается Samsung - 71,5 млн гаджетов.

По данным Counterpoint's Market Monitor service,  пользователи постепенно переходят на осознанное потребление и основным мировым трендом является спад продаж "умных" телефонов.

Однако Украины это пока не касается. В 2017 году украинский рынок смартфонов вырос на 20%, в 2018 тенденции не меняются.

Рост также показывают средние цены на смартфоны. Так, чтобы купить флагман 2018 года, придется выложить не меньше 28 тысяч гривен.

Какой из них выбрать – зависит от потребностей покупателя. Если вам нужна хорошая камера, то внимательней присмотритесь к флагманам Apple, Google и Huawei.

Apple делает акцент на портретной съемке не хуже зеркальных фотоаппаратов, Google – предлагает первую широкоугольную селфи-камеру и претендует на лучшие снимки в темноте,  Huawei – пытается удивить тройными камерами с искусственным интеллектом, улучшающимм качество снимков.

Новинки Apple предлагают запись видео в 4К со стереозвуком, а Samsung – новый режим сверхзамедленной съемки.

Если вам лень носить с собой powerbank или везде искать розетку – самый объемный акумулятор предлагает Huawei. Если же вы поклонник iOS – то самый большой объем аккумулятора среди всех предыдущих моделей у iPhone Xr.

Если вы планируете, например, купаться с телефоном, то влаго- и пыленепроницаемость на высшем уровне предлагают iPhone Xs и Xs Max, оба Google Pixel и Samsung.

Для игр на мобильном телефоне лучше всего приспособлен процессор Huawei.

Общее сравнение флагманов 2018 года по ключевым параметрам:

iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Huawei Mate 10 Huawei Mate 10 Pro Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+
Размер экрана 5,8 дюйма 6,5 дюйма 6,1 дюйма 5,5 дюйма 6,3 дюйма 5,9 дюйма 6 дюймов 5,8 дюйма 6,2 дюйма
Батарея 3174 мАч 2658 мАч 2942 мАч 3000 мАч 3600 мАч 3750 мАч 4200 мАч 3000 мАч 3500 мАч
Память 4 Гб оперативной, 64, 256 или 512 основной 4 Гб оперативной, 64, 256 или 512 основной 3 Гб оперативной, 64, 126, 256 Гб основной 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти 4 ГБ оперативной + 64 ГБ основной, с возможностью расширения 6 Гб + 128 Гб или 8 Гб + 256 Гб 4 Гб + 64 Гб, + расширение 6Гб + 64 Гб, + расширение
Защита IP68 IP68 IP67 IP68 IP68 IP53 IP67 IP68 IP68
Процессор A12 Bionic A12 Bionic A12 Bionic Snapdragon 845 Snapdragon 845 SoC Kirin 970 SoC Kirin 970 Exynos 9810 Exynos 9810
Основная камера Две камеры по 12 Мп Две камеры по 12 Мп Одна камера на 12 Мп 12 Мп 12 Мп Тройная: 12, 16, 8 Мп Тройная камера: 40, 20 и 8 МП 12 Мп Двойная на 12 МП
Фронтальная камера 7 Мп 7 Мп 7 Мп Двойная на 8 Мп Двойная на 8 Мп 24 МП 24 Мп 8 Мп 8 Мп
Средняя цена в Украине 36 999 37 999 26 999 24 999 27 999 19 999 27 999 23 999 27 999₴
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