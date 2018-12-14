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Соратник Медведчука стал владельцем телеканала "112 Украина"

Пятница, 14 декабря 2018, 11:31
 
Фото bihus.info

Нардеп от "Оппозиционного блока" и давний соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".

Информация об этом содержится в госреестре физических и юридических лиц-предпринимателей.

На сайте "112 Украина" сообщается, что владелец швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы "112 Украина") Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продажа телевизионного канала.

Казак - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

В августе СМИ выяснили, что новое руководство "112 Украина" связано с Медведчуком.

В октябре нардеп Евгений Мураев заявил о продаже телеканала NewsOne Козаку.

В 2017 году Козак и Медведчук фигурировали в деле о выводе из-под налогообложения 2,5 млрд компанией "Тедис Украина".

Экономическая правда

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Медведчук

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