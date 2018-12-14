УЗ запускает новый поезд через всю страну

16 декабря компания "Укрзализныця" запускает новый "Ночной экспресс" Запорожье-Ужгород.

Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Поезд №3/4 будет отправляться из Запорожья в 14:40, в 16:35-16:40 будет делать остановку в Днепре, в 17:14-17:20 - в Каменском, в 22:59-23:01 - в Белой Церкви, в 5:40-6:06 - во Львове.

Также поезд проследует через станции Стрый, Славское, Скотарское, Воловец, Свалява, Мукачево. В Ужгород поезд будет прибывать в 11:06. Время в пути составит 20 часов 26 минут.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:20 и прибывать в Запорожье - в 10:14. Время в пути - почти 21 час.

Как сообщает ЦТС, поезд составлен из купейных вагонов и СВ. Цена билета на проезд в купейном вагоне, например, на 16 декабря составляет 1049 грн, а на 18 декабря - 867 грн.

"Новый маршрут станет мощным импульсом для развития туристической Украины. Поезд, например, будет останавливаться во Львове, Воловце и на станции Мукачево. Вагоны в этом сообщении прошли капитально-восстановительный ремонт, а график составлен с учетом пожеланий пассажиров", - написал Кравцов.

Экономическая правда