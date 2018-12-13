Новости дня: о "фейковых" платежках, поражении Фирташа и укреплении гривни зерном

О чем все говорят сегодня?

О "фейковых" платежках. В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями, но сумма долга не подлежит уплате - проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, заявили в РГК Фирташа.

О потере Фирташем комбината. Суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращении государству целостного имущественного комплекса комбината.

Об укреплении гривни зерном. Рекордный за все годы независимости Украины урожай обеспечил поступления валютной выручки от экспорта агропродукции, которое укрепило гривню.

О блокировании раздела "Укрнафты". Глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс более двух месяцев не может получить от Кабмина одобрение на начало процесса передачи части активов компании в состав нового ООО.

О победе в Нью-Йорке. НАК "Нафтогаз Украины" удалось сделать первый шаг в привлечении американских судов к спору с российским "Газпромом" о взыскании с него 2,6 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

О дебюте американского локомотива. 13 декабря в первый рейс отправился локомотив производства американской компании General Electric.

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