Американский локомотив выполняет первый рейс для "Укрзализныци"

13 декабря в первый рейс отправился локомотив производства американской компании General Electric.

Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Тепловоз доставит вагоны с 3,8 тыс тонн руды для металлургических комбинатов Мариуполя.

"Это исторический рейс для всей Украины. Новая тяга - надежная, эффективная, экономичная в работе, экологичная и комфортная для машинистов. А один новый локомотив будет экономить компании около 10 млн грн в год", - заявил Кравцов.

"Сегодня уже 20 локомотив серии GE Evolution находятся в Украине, 8 - доукомплектованы и выходят в работу. Еще 12 ожидаем до конца года. Мы довольны тестовыми результатами новых тепловозов GE. Первые локомотивы уже направили возить сырье в направлении меткомбинатов Мариуполя неэлектрифицированным участком Камыш-Заря – Волноваха", - написал Кравцов.

"Если в прошлом году в направлении Мариуполя мы могли пропустить не более 12-14 грузовых поездов, то после запуска локомотивов General Electric мы уверены, что сможем стабильно обеспечить 22-24 поезда уже сегодня. Мы и в дальнейшем будем развивать это направление и увеличивать инвестирование", - добавил руководитель УЗ.

По словам Кравцова, все 8 уже принятых в эксплуатацию УЗ локомотива GE будут работать на линии Камыш-Заря - Волноваха.

Как сообщает ЦТС, 12 декабря первые четыре локомотива ТЭ33АС покинули цеха Крюковского вагонзавода, где осуществлялась их окончательная комплектация, и были переданы заказчику - компании "Укрзализныця". В тот же день тепловозы прибыли в депо Мелитополь.

Следующие четыре тепловоза уже готовятся на КВСЗ к отправке.