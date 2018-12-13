Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" относительно "Газпрома" - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" удалось сделать первый шаг в привлечении американских судов к спору с российским "Газпромом" о взыскании с него 2,6 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в Facebook.

Глава НАК не указал подробностей, однако отметил, что суд в США согласился с требованиями украинской стороны.

"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями относительно "Газпрома". Это лишь первый шаг в США", - подчеркнул он.

Витренко пообещал, что подробности сообщит позже.

"Решения суда в Техасе еще ждем", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".