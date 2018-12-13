Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" относительно "Газпрома" - Витренко
НАК "Нафтогаз Украины" удалось сделать первый шаг в привлечении американских судов к спору с российским "Газпромом" о взыскании с него 2,6 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в Facebook.
Глава НАК не указал подробностей, однако отметил, что суд в США согласился с требованиями украинской стороны.
"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями относительно "Газпрома". Это лишь первый шаг в США", - подчеркнул он.
Витренко пообещал, что подробности сообщит позже.
"Решения суда в Техасе еще ждем", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".
Ранее из публикаций в российских СМИ стало известно, что 6 декабря "Нафтогаз" подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса против американского подразделения Gazprom Marketing&Trading, которое входит в группу "Газпром", и ведущего аудитора запасов нефти и газа - консалтинговой компании DeGolyer&MacNaughton.
Оба ответчика зарегистрированы в Техасе. НАК просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, которые позволят подать новый иск против "Газпрома" в Нидерландах.
Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафа в размере 4,7 млрд долларов.
По итогам двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.
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