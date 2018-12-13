Кабмин блокирует разделение "Укрнафты" между "Нафтогазом" и Коломойским

Глава правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс больше двух месяцев не может получить от Кабмина одобрения на начало процесса передачи части активов компании в состав нового ООО.

Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении ЭП.

Из них следует, что Роллинс еще 10 октября обратился в Кабмин за подтверждением отсутствия необходимости согласования правительством передачи активов в создающееся ООО.

Планировалось, что впоследствии в это ООО ПАО "Укрнафта" передаст газодобывающие активы. После это "Укрнафта" планировала продать свою долю в этой компании "Нафтогазу".

Таким образом, должно было произойти разделение "Укрнафты" на газовый и нефтяной бизнес, автономными владельцами которого должны были стать соответственно "Нафтогаз" и структуры Игоря Коломойского.

Но запустить этот процесс невозможно из-за его блокирования Кабмином, который до сих пор не предоставил своего ответа на обращение Роллинса.

Повторно Роллинс обратился к правительству с соответствующим ходатайством 22 ноября.

Процесс разделения активов "Укрнафты" был запущен "Нафтгазом" из-за невозможности реализовать свои акционерные права на этом предприятии - в настоящее время оперативный контроль над ПАО "Укрнафта" осуществляет группа "Приват" Игоря Коломойского.

Блокирование процесса разделения "Укрнафты" фактически сохраняет эту компанию под единоличным контролем Коломойского.

Ранее ЭП сообщала об этом инциденте со ссылкой на источники, после чего в пресс-службе министра Кабинета министров Александар Саенко заявляли, что не получали письма от председателя ОАО "Укрнафта" Марка Роллинса.

Дмитрий Рясной, ЭП