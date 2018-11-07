OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О дотациях для Косюка, Monobank и банкротстве "дочки" российского банка.

О Monobank. Клиенты Monobank теперь могут выпустить виртуальную карту в долларах и евро, а также открыть валютные депозиты.

О банкротстве "дочки" российского банка. Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк".

О локомотиве General Electric. 8 ноября "Укрзализныця" начинает испытания на сети железных дорог Украины локомотива производства американской компании General Electric - ТЭ33АС "Тризуб".

О зарплатах шахтеров. Кабинет министров принял решение о выделении 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт.

О компенсации за льготный газ. "Нафтогаз" в октябре подал в суд иск против Кабмина о возмещении убытков в размере 6,6 млрд гривен.

О главе "Мрии". Бывшего главу совета директоров и совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, которого экстрадировали 5 ноября из Швейцарии, суд отпустил без залога.

О дотациях для Косюка. В МинАПК заявили, что агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" законно получил самую большую помощь - более 800 миллионов гривен от государства.

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