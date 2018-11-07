Суд без залога отпустил экстрадированного экс-главу агрохолдинга "Мрия"

Бывшего главу совета директоров и совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, которого экстрадировали 5 ноября из Швейцарии, суд отпустил без залога.

Об этом "Экономической правде" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Вчера Шевченковский райсуд принял решение отпустить под личное обязательство только экстрадирован из Швейцарии в Украиниы гр. Т. (Николай Гута - ЭП)", - сообщил он.

"Следствие будет вести Следственное управление ГУ ЧП Киева, а процессуальное руководство - по столичной прокуратурой", - отметил Лысенко.

Напомним, в января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск . Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гут. Николай Гута присоединился к Группе "Мрия" в 2002 году. Группой компаний "Мрия" владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.

В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах.

Группа компаний "Мрия" попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

5 ноября стало известно, что компания, которой владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, завершила сделку по покупке агрохолдинга "Мрия".

Ранее ЭП писала о том, как семья Гут выводила деньги из агрохолдинга "Мрия" и как кредиторы получили контроль над компанией.

Экономическая правда