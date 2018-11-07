НБУ отозвал лицензию у "дочки" российского "ВТБ Банка"

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Также этот банк исключен из Государственного реестра банков.

"БМ Банк" стал шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Ранее сообщалось, что Нацбанк разрешил "БМ Банку" покинуть украинский рынок. Единственный акционер - российский "Банк ВТБ" - еще в марте 2018 одобрил прекращение банком банковской деятельности с сохранением юридического лица.

"БМ Банк" основан в 2005 году. Банк "ВТБ" получил над ним контроль после покупки российского "Банка Москвы".

Напомним, 5 ноября "ВТБ Банк" в Украине был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Экономическая правда