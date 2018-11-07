Шопинг будущего. Как украинский сервис 3DLook планирует "одеть" мир через смартфон

Интернет-продавцы одежды во всем мире теряют десятки миллиардов долларов в год из-за возвратов покупателями товаров, которые не подошли по размеру. Украинский стартап решил эту проблему.

Одессит Вадим Роговский — один из самых успешных украинских молодых бизнесменов.

В первую очередь он известен как создатель компании Сlickky — платформы по продвижению мобильных приложений. В 2017 году Inc. 5000 включил компанию одессита в топ-20 самых быстрорастущих маркетинговых компаний Европы. Сегодня Сlickky генерирует выручку, которая измеряется десятками миллионов долларов.

Когда компания уверенно встала на ноги, Роговский с партнерами основал новый проект — 3DLook, который впервые о себе заявил в 2016 году. Именно о нём и пойдет речь дальше.

Что такое 3DLook? Это сервис, который может измерить точные параметры тела. Пользователь может загрузить фото с телефона и через несколько секунд получить точные параметры тела.

Особенность решения в том, что 3DLook может найти и просканировать тело даже под одеждой. Технология может измерить около 30-ти разных параметров: рост, размер талии, груди и так далее. В первую очередь, такое решение полезно для интернет-магазинов. Последним достаточно загрузить код на свой сайт, чтобы использовать эту технологию.

С момента появления первой демо-версии прошло уже два года. Что происходит с нашумевшим сервисом сейчас, пользуется ли он успехом, кто его конкуренты, и как компании с многообещающим началом остаться на плаву.

Об этом ЭП поговорила с основателями 3DLook и представителями инвестиционного мира.

О команде

3DLOOK основали два одесских IT-предпринимателя — упомянутый Вадим Роговский и Александр Арапов.

Роговский более известен широкой публике как основатель и CEO компании Clickky. Вместе с тем, он также является сооснователем инвестфонда WannaBiz и организатором конференции Mobile Beach Conference в Одессе. В 2015 году Роговский вошел в украинский ежегодный список Forbes "30 до 30".

Его партнёр — Александр Арапов — имеет опыт управления командами разработки более десяти человек в сфере travel и e-commerce на американском рынке.

В 2016 году к управляющей команде присоединились СТО (Chief Technical Officer) Иван Макеев и CMO (Chief Marketing Officer) Сергей Гилюк.

Александр Арапов, Вадим Роговский и Иван Макеев

Кто за что отвечает в проекте, Вадим Роговский рассказывал раньше в выпуске блога об IT-бизнесе "Точка G".

"В 3DLook я занимаюсь маркетингом и бизнес-девелопментом. Самой технологией занимается два сооснователя, которые в этом понимают больше меня. Мое понимание позволяет мне объяснить, как работает продукт, крупным клиентам вроде Levis или Walmart", — объяснил Роговский.

Курс на Запад

Осенью 2017 года команда 3DLook 50 тыс долл инвестиций и возможность пройти акселерацию в бизнес-инкубаторе Boost.vc в Сан-Франциско.

Тогда решениями на базе 3D-моделирования заинтересовались крупные западные ритейлеры и инвесторы. Именно это и стало фундаментом для создания мощного B2B-продукта.

Стартовые вложения в проект превысили 100 тыс. долл. На этом этапе, летом 2017 года, стал возможен запуск бета-версии.

Позже, с мая по июль 2018 года, стартап привлек еще 450 тыс долл инвестиций от U.Ventures, западного инвестиционного фонда в сфере венчурного инвестирования, и совместную инвестицию на 1 млн долл от U.Ventures, инвестфонда 500 Startups и ряда бизнес-ангелов.

Цель этих раундов — ускорить запуск технологии стартапа SAIA 3D, что позволило бы компании работать c несколькими розничными сетями в тестовом режиме.

"С момента запуска "беты" в июне 2017 года мы прошли большой путь по изучению рынка, его сегментации и потребностей каждого сегмента, а также по "упаковке" технологии в несколько B2B-продуктов", — рассказывает ЭП Роговский.

Сейчас 3DLook — украинская IT-компания, ориентированная на западный рынок со штаб-квартирой в США, офисами в Украине (Киев и Одесса) и Великобритании (Лондон).

Осенью у компании запланирован выход из бета-версии двух продуктов: SAIA Perfect Fit (решения для подбора размера одежды) и SAIA 3D (генерирование 3D-модели покупателей).

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Особенности 3D-моделирования

Fitness&Health, Fashion Tech, e-commerce — лишь небольшой перечень сфер, где технология 3D-моделирования решила бы многие проблемы. Только в США на возвратах одежды производители и ритейл теряют до 30 млрд долл в год из-за того, что одежда не подошла покупателю по размеру.

Так возник новый B2B-продукт: программное обеспечение для e-commerce-бизнеса, которое облегчило бы выбор одежды покупателям.

Работа продуктов компании построена на взаимодействии технологий machine learning, computer vision и 3D-моделирования. Когда фото сделано, данные попадают на сервер, искусственный интеллект сравнивает их со стандартом и выдает точную величину. Для фото-сканирования подойдет любой смартфон.

"Fashion e-commerce стремительно развивается за счет инноваций. Скоро вы будете примерять одежду на свою 3D-модель с помощью технологии дополненной реальности, заказывать одежду в автоматически определенном по вашим фото размере, а получать — на следующий день с помощью дрона.

Рынок продажи одежды онлайн растет более чем на 10% в год. Интерес пользователей подогревается такими инновационными компаниями, как Amazon, с которых ритейлеры и бренды берут пример", — говорит Роговский.

По его словам, их решение должно стать стандартным продуктом для электронной коммерции, как Google Analytic. Чтобы клиент знал: если он хочет продавать одежду, ему обязательно нужно поставить 3DLook.

Первыми клиентами компании стали крупный американский ритейлер Kohl's и стартап Koviem.

Конкуренты

На этапе тестирования продукта у 3DLOOK немного конкурентов. Одни из них еще работают над технологиями, другие — уже пользуется спросом и имеют клиентов. Самый известный конкурент — компания Body Labs. Она произвела аналогичный продукт, но его уже купил ритейлер Amazon за 70 млн долл.

Команда 3DLook

Альтернативный продукт запустил японский интернет-магазин Zozo. Он представил своим клиентам технологию, в основе которой лежит боди-костюм Zozosuit, оснащенный датчиками для измерения основных параметров фигуры.

Покупателям предлагается надеть его и сфотографироваться на камеру смартфона. Данные о пропорциях фигуры передаются в программу, которая позволяет изготовить или подобрать костюм идеального кроя.

"По результатам тестов наша точность не ниже, а иногда и выше, чем у Zozo. При этом мы не просим надевать костюмы", — отмечает Роговский.

Бизнес-модель

Система ценообразования 3DLook гибкая, что позволяет найти нужное решение для каждого клиента.

Поначалу сделать смарт-снимок, выдающий параметры тела покупателя, можно было за 1 доллар. Позже, в зависимости от клиента, подписка за месяц составляла от 499 долл для малого бизнеса, 2 499 долл — для среднего и от 5 000 долл — для крупного. Цена услуги — фиксированная.

Минус динамической цены был очевиден: пользователь только в конце месяца узнавал, сколько нужно было заплатить. Неожиданная цифра могла испугать.

Сейчас самый простой тариф составляет 99 долл для магазинов, созданных на платформе Shopify. Однако команда намерена сделать ценообразование еще более гибким. По подсчетам основателей, доходы компании при таком подходе достигнут 10 млн долл.

Ранее, в уже упоминавшемся блоге "Точка G" Роговский рассказывал, что 3DLook начал приносить деньги.

"Это не очень большая прибыль — несколько десятков тысяч долларов. Но радует другое: если посмотреть на нашу воронку продаж, то видно, что крупные компании сами к нам приходят. Один контракт с такими клиентами может принести несколько сотен тысяч долларов, но сейчас сотрудничество с ними на этапе тестирования. Это длительный процесс", — сказал он.

Привлечь и удержать

Алексей Витченко, основатель Digital Future, поделился мнением, в чем разница между украинскими и зарубежными стартаперами, когда речь заходит о поиске первых клиентов. Читай также "Печка-холодильник" в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок Кошка в интернете, или История самого известного стартапа Украины Сохранить и приумножить: как инвестировать в технологии в Украине

"Чем раньше начинать искать клиентов, тем лучше. Украинские основатели часто думают о релизе поздно, когда продукт уже завершен. Американские разработчики находят клиентов почти сразу после презентации, ведь раннее тестирование — хороший способ получить обратную связь".

Денис Довгополый, управляющий партнер GrowthUP Group, рассказал, что лежит в основе успешных и непрерывных продаж начинающей компании.

"Следующий шаг после сотрудничества с первыми клиентами — масштабирование продаж. Если продукт отвечает потребностям рынка, клиенты сделают свой выбор без колебаний. Если стартап нашел циклическую бизнес-модель — это момент, когда он автоматически становится успешным".

Сегодняшний успех стартапа не равен успеху завтра. Какие сложности могут возникать и как их избежать?

По мнению Ольги Афанасьевой, управляющего директора Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), главное в партнерстве между ритейлерами и инноваторами — идти в ногу с технологиями одновременно.

"Сейчас окно возможностей для наших стартапов открыто. В условиях стремительного развития технологических инноваций меняется и сфера моды. Сотрудничество отраслевых корпораций и инновационных компаний — это отличный инструмент для первых и возможность развития для вторых".