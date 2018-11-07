Правительство направит полмиллиарда на зарплаты шахтерам

Кабинет министров принял решение о выделении 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы сегодня принимаем решение о выделении 500 млн средств на покрытие убытков украинских шахт, находящихся в государственной собственности, на выплату заработных плат", - сказал Гройсман.

По его словам, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также представит программу реформирования украинских шахт, чтобы обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.

Как сообщалось, в 2019 году на ликвидацию и содержание закрытых угольных шахт и углеперерабатывающих предприятий планируется направить 659,7 млн гривен.

Напомним, Минэнерго предлагает правительству ввести приоритетное использование тепловой генерации угля марки "Г", которое в Украине добывают преимущественно шахты группы "ДТЭК" Рината Ахметова.

Экономическая правда