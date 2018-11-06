OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорят сегодня?

О возможности введения НнВК. Введение налога на выведенный капитал для всех компаний приведет к значительным бюджетным потерям, заявила и.о. министра финансов Оксана Макарова во время заседания парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

О японской экспансии. Платежная система JCB заинтересована в работе на украинском рынке.

Об очередных проблемах с Дубневичами. Владельцы Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей продолжают препятствовать запуску отопительного сезона.

О лишь 1% в раскрытии банковских преступлений. Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы заявления против владельцев, руководителей, менеджеров и клиентов неплатежеспособных банков на 423 млрд гривень, но суды вынесли обвинительные приговоры по делам только на 430 млн гривень.

Об угрозе от моратория на землю. Если проблема моратория не будет решена вовремя, то Европейский Суд по правам человека перейдет к назначению денежной компенсации - от 2 до 75 тысяч евро для одного истца в зависимости от оценки каждого конкретного иска.

Об экстрадиции, которой не помогли избежать большие деньги. Бывшего председателя совета директоров и совладельца "Мрия Агрохолдинг" Николая Гуту 5 ноября экстрадировали в Украину из Швейцарии.

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Меньше процента. Почему не раскрываются преступления в банковской сфере

Чтобы преодолеть банковский кризис, государство потратило сотни миллиардов гривень. Их возвращение тесно связано с наказанием банкиров, причастных к злоупотреблениям. Однако в суд дошел лишь один процент таких дел. Кто виноват и что делать?

Экономическая правда