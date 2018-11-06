Суды вернули Фонду гарантирования менее 1% средств от банковских преступлений

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы заявления против владельцев, руководителей, менеджеров и клиентов неплатежеспособных банков на 423 миллиарда гривен, но суды вынесли обвинительные приговоры по делам только на 430 миллионов гривен.

Об этом говорится в статье Александра Моисеенко на Экономической правде.

За последние годы Фонд гарантирования вкладов подал в правоохранительные органы 5,3 тысячи заявлений о совершенных преступлениях на общую сумму 423 млрд грн. Из них в Единый реестр досудебных расследований внесли 2,7 тысячи дел на 258 млрд грн.

Однако, по факту суды вынесли всего 12 обвинительных приговоров на 430 млн грн. Закрыто производство в 385-и случаях.

Из 5,3 тысячи заявлений 427 преступлений на 211 млрд грн совершили владельцы и руководители банков, 693 преступления на 59 млрд грн - их работники.

Клиенты нанесли ущерб на 115 млрд грн в 3,1 тысячи случаях. Другие преступления составляют 19% от общего количества на 36 млрд грн.

В отношении владельцев и топ-менеджеров банков в ЕРДР были внесены 353 случая. Из них следствие продолжается в 297-и делах, а 38 производств закрыто. Обвинительный приговор в категории "владельцы и руководители банков" вынесен только один - на 211 млн грн.

"При содействии фонда в 13 уголовных производствах объявлены подозрения, в частности, в делах по "Терра банку", Брокбизнесбанку, банку "Михайловский", "Дельта банку", банку "Стандарт", "Старокиевскому банку", банку "Киевская Русь", Имэксбанку. Также в суд направлены обвинительные акты по делам в отношении банка "Национальный кредит", "Профин банка", банка "Контракт", - отметили в фонде на запрос ЭП.

Подробнее читайте в статье на Экономической правде: Меньше процента. Почему не раскрываются преступления в банковской сфере

Экономическая правда