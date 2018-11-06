Мораторий на землю может стоить Украине 2-75 тысяч евро на человека

Если проблема моратория не будет решена вовремя, то Европейский Суд по правам человека перейдет к назначению денежной компенсации - от 2 до 75 тысяч евро для одного истца в зависимости от оценки каждого конкретного иска.

Об этом на круглом столе "Конституционное право собственности на землю" заявила представитель Министерства юстиции, начальник Управления координации выполнения решений Европейского суда по правам человека и информирования Комитета министров Совета Европы Алиcа Петухова.

По ее словам, решение ЕСПЧ по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" не дает Украине выбора, выполнять решения ЕСПЧ или нет.

"Украина должна выполнить это решение, причем сделать это "должным образом", - заявила Петухова.

"С 1995 года, когда Украина вступила в Совет Европы, она взяла на себя обязательства выполнять решения Европейского Суда. Решение ЕСПЧ для Украины - это не рекомендация, это указание. И времени (для исполнения решения - ЭП) не так много, потому что последующими решениями ЕСПЧ, а такие будут, будет назначать истцам справедливую сатисфакцию. А это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет", - считает представитель Минюста.

По ее словам, решение суда по этому делу носит системный характер. То есть проблема моратория должна быть решена не только в отношении отдельных заявителей, а в целом.

Если она не будет урегулирована вовремя, отмечает Петухова, ЕСПЧ по другим делам перейдет к назначению денежной компенсации от 2 тысяч до 75 тысяч евро, что зависит от оценки со стороны ЕСПЧ каждого конкретного иска.

Не выполнив решение ЕСПЧ, Украина может очень скоро получить следующее пилотное решение. Это означает, что данное решение ЕСПЧ будет касаться всех потенциальных исков из Украины.

Как известно, в мае 2018 года в вердикте по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" Европейский Суд по правам человека постановил, что государство, объявляя мораторий, не обеспечило справедливого баланса между интересами общества и имущественными правами граждан.

Обоим заявителям - фермерам Софии Зеленчук и Виктору Цицюре - должно быть выплачена компенсация 3 тыс. евро каждому.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовали 236 депутатов.

Напомним, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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Экономическая правда