Руководителей ТЭЦ Дубневичей обвиняют в препятствии старта отопительного сезона

Собственники Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей продолжают препятствовать запуску отопительного сезона.

Об этом говорится в заявлении Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

По информации Нацагентства, представители владельцев ТЭЦ Андрей Гнатуш и Евгений Коза продолжают организовывать препятствия по восстановлению поставки тепла и горячей воды жителям Нового Роздола и Новояворовска, в том числе не возвращая демонтированное оборудование.

"Наряду с этим владельцы ТЭЦ так и не вернули контрольно-измерительное оборудование, которое было демонтировано, по словам работников ТЭЦ, по указанию руководства компаний-владельцев ТЭЦ к моменту начала работы управляющего. Именно отсутствие контрольно-измерительного оборудования пока осталось ключевым препятствием в запуске отопительного сезона", – отметили в АРМА.

На данный момент Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура ищут пропавшее оборудование, которое критически необходимо для работы ТЭЦ.

В то же время на указанных ТЭЦ управитель частично восстановил отсутствующие документы и продолжает работу по восстановлению остальной документации.

Кроме того, на ТЭЦ завершены ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования и запущено тестирование систем.

По данным СМИ, в сентябре АРМА подписало договоры на управление имущественными комплексами Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ с компанией "Гарант Энерго". По условиям договора, за свои услуги компания будет получать ежеквартально 30% от прибыли.

Владельцы "Гарант Энерго" - Владимир Купчак и Виталий Ушинский. Купчак долгое время работал в компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Ушинский числился внештатным советником министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

Ранее ТЭЦ братьев Дубневичей перешли во временное управление государства.

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять природный газ на конфискованные у братьев Дубневичей энергоактивы.

Как сообщалось, НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.

Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.

НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 млн куб м в 2015 году.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств.

Экономическая правда