Новости дня:
О Kyiv Boryspil Express, рассрочках Насирова и "сахарном кризисе".
О рассрочках Насирова. Государственная фискальная служба во времена Романа Насирова выдала налоговые рассрочки 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.
О запуске Kyiv Boryspil Express. В пятницу состоялся запуск рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом "Борисполь".
О деле "Укртатнафты". Высокий суд Лондона планирует в 2020 году вновь рассмотреть иск ПАО "Татнефть" к бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты".
О 500 млн евро от ЕК. Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро.
О допросе Продана. 30 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели допрос бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
О "сахарном кризисе". На данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются из-за запрета принимать грузы из Украины.
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