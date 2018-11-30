Новости дня:

О Kyiv Boryspil Express, рассрочках Насирова и "сахарном кризисе".

О рассрочках Насирова. Государственная фискальная служба во времена Романа Насирова выдала налоговые рассрочки 70 компаниям на сумму более 18 млрд гривен.

О запуске Kyiv Boryspil Express. В пятницу состоялся запуск рельсового автобуса, который будет курсировать между киевским железнодорожным вокзалом и аэропортом "Борисполь".

О деле "Укртатнафты". Высокий суд Лондона планирует в 2020 году вновь рассмотреть иск ПАО "Татнефть" к бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты".

О 500 млн евро от ЕК. Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро.

О допросе Продана. 30 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели допрос бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

О "сахарном кризисе". На данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются из-за запрета принимать грузы из Украины.

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