Суд Лондона рассмотрит иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову в 2020 году

Высокий суд Лондона планирует в 2020 году вновь рассмотреть иск ПАО "Татнефть" к бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты".

Об этом говорится в отчетности компании, передает "Интерфакс-Украина".

"На основании решения апелляционного суда иск ПАО "Татнефть" будет рассмотрен по существу Высоким судом Лондона осенью 2020 года", - отмечается в материалах.

В отчете также говорится, что по ходатайству "Татнефти" в части принудительного исполнения в США, России и Англии решения международного арбитража, который в 2014 году обязал Украину выплатить компании компенсацию в размере 112 млн долларов и проценты, в США 28 ноября планируется рассмотрение апелляции Украины по оспариванию юрисдикции суда.

В Лондоне, где ходатайство "Татнефти" было удовлетворено в 2017 году, в мае 2019 года также будет рассмотрена апелляционная жалоба Украины, оспаривающей юрисдикцию судов Англии по рассмотрению ходатайства "Татнефти".

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская Татнефть прекратила поставки нефти на НПЗ.

Татнефть предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить Татнефти компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.

Напомним, Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Коломойского и Боголюбова.