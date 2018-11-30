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Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро помощи

Пятница, 30 ноября 2018, 13:38

Президент Петр Порошенко сообщил, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС объемом 500 млн евро.

Об этом сообщается на официальной странице президента в Facebook.

"Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - заявил президент.

"Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора", - добавил он.

Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским союзом стране, не являющейся его членом.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей страны и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.

Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро из предыдущей программы макрофина.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, пересмотреть е-декларирование для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.

Экономическая правда

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Порошенко ЕК

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