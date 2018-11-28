Новости дня: об испорченной репутации заместителя Смолия и падении гривни из-за паники

О чем все говорят сегодня?

О том, что паника обвалила гривню. Ситуация на наличном валютном рынке на сегодняшний день является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора.

О том, как пережить военное положение. Министерство аграрной политики уверяет, что 30-дневное военное положение не повлечет дефицит продовольствия, поскольку предложение продуктов значительно превышает спрос.

Об отступлении "евробляхеров". Все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе с Украиной, которые были перекрыты участниками акции на автомобилях с иностранной регистрацией, полностью разблокированы.

Об ошибке на 12 млрд долларов. Во вторник российский центробанк сообщил, что ВТБ выдал Центральноафриканской республике 12 млрд долларов кредита.

Об испорченной репутации заместителя Смолия. Неплатежеспособность "ВТБ Банка" приведет к увольнению заместителя председателя Национального банка Украины.

О страстях вокруг аудита. Счетная палата утверждает, что уполномочена осуществлять государственный внешний финансовый контроль в НАК "Нафтогаз", а в компании его саботируют.

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Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. Калькулятор

Після набуття чинності законами про "євробляхи" ажіотаж навколо цієї теми не вщухає. ЕП розробила калькулятор, який порахує, скільки податків треба заплатити за розмитнення імпортного авто.

Валютна симфонія Тумовса: що накоїв затриманий у Латвії екс-власник "Сітікоммерс банку"

У Латвії на запит української поліції затримали впливового екс-власника "Сітікоммерс банку" Рейніса Тумовса. Його підозрюють в розкраданні сотень мільйонів гривень. Чи стане ця справа показовою для інших банкірів?