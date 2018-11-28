Дефицита продуктов во время военного положения не будет – МинАПК

Министерство аграрной политики уверяет, что 30-дневное военное положение не повлечет дефицита продовольствия, поскольку предложение продуктов значительно превышает спрос.

Об этом в колонке на "Экономической правде" написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Мы ведем регулярную статистику по обеспечению регионов основными продуктами питания. Предложение продуктов значительно превышает спрос, оснований для беспокойства нет", - написал он.

Мартынюк отметил, что 26 ноября работники министерства провели "чисто обывательский мониторинг ситуации" в розничных сетях в разных районах столицы и "не зафиксировали атипичных всплесков спроса – никто по 10 пачек соли домой не нес".

"Продукции более чем достаточно по всем базовыми категориями, и она доступна в любой момент. А в случае спекулятивного роста цен у нас есть широкий инструментарий для их тушения", - заверил первый замминистра.

Мартынюк также привел балансы спроса и предложения по основным продуктам питания.