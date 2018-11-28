Деловая репутация замглавы НБУ испортилась из-за "ВТБ Банка"

Неплатежеспособность ВТБ Банка приведет к увольнению заместителя главы Национального банка Украины.

Об этом говорится в статье FinClub.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

Сергей Холод с 23 июля 2018 года работает заместителем главы НБУ Якова Смолия: он курирует в центробанке рынок платежных систем и денежный оборот.

Однако до 20 июля Холод в течение 53 месяцев работал зампредом ВТБ Банка. И поскольку в течение года до дня неплатежеспособности ВТБ Банка он "более шести месяцев" входил в его правление, его деловая репутация стала небезупречной.

Как отмечается, этот факт является "признаком отсутствия безупречной деловой репутации физического лица" и сулит ему негативные последствия. Согласно ст. 20 закона "О Национальном банке Украины", утрата безупречной деловой репутации является прямым основанием для увольнения замглавы НБУ Сергея Холода. Соответствующее кадровое решение должен принять Совет Нацбанка.

Созданный Нацбанком механизм отбеливания репутации банкиров на собственных топ-менеджеров не распространяется, иначе это был бы явный конфликт интересов, пишет издание.

Напомним, 5 ноября "ВТБ Банк" был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий "ВТБ", "Проминвестбанка" и "Сбербанка". Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Банки сразу подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Накануне ВТБ пригрозил подать в международный суд на Петра Порошенко.

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