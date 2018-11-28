Счетная палата настаивает, что имеет полномочия проводить аудит в "Нафтогазе"

Счетная палата утверждает, что имеет полномочия осуществлять государственный внешний финансовый контроль в НАК "Нафтогаз".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы органа.

Счетная палата ссылается на абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 7 Закона Украины "О Счетной палате" - к полномочиям Счетной палаты, в частности, отнесено осуществление финансового аудита и аудита эффективности по управлению объектами государственной собственности, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета, включая обеспечение отчисления в государственный бюджет средств, полученных государством как собственником таких объектов.

Объектами контроля Счетной палаты при выполнении полномочий, определенных частью первой этой статьи, является, в частности, субъекты хозяйствования (часть вторая статьи 7 Закона).

Согласно абзаца пятого части первой статьи 3 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" объектом управления государственной собственности являются корпоративные права, принадлежащие государству в уставных капиталах хозяйственных организаций.

Согласно Уставу публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины ", утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 14.12.2016 №1044, основателем и единственным акционером Компании является государство.

В связи с этим Счетная палата заявляет, что уполномочена осуществлять указанный аудит.

Ранее Счетная палата обвинила "Нафтогаз" в саботаже аудита, заявив, что компания не допускает представителей органа к проверке.

"Нафтогаз" заявил, что Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности компании.

Экономическая правда